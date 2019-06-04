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Четвертьфиналы Надаля и Федерера на «Ролан Гаррос» прерваны из-за угрозы ливня

Четвертьфиналы Надаля и Федерера на «Ролан Гаррос» прерваны из-за угрозы ливня
Теннис / Roland Garros 2019 0

Четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Франции с участием Роджера Федерера и Рафаэля Надаля прерваны из-за угрозы ливня с грозой. На момент остановки испанец вёл у японца Кея Нисикори — 6:1, 6:1, 4:2. Федерер переигрывал 2-1 по сетам соотечественника Стэна Вавринку. Поединок остановлен, когда на табло был счёт 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 3:3.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Кей Нисикори — Рафаэль Надаль и поединка Стэн Вавринка – Роджер Федерер. Обе игры возобновятся не ранее 19:30 мск.

Напомним, что в предыдущем круге «Ролан Гаррос» Надаль обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро — 6:2, 6:3, 6:3. Нисикори был сильнее француза Бенуа Пэра — 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5. Федерер сломил сопротивление аргентинца Леонардо Майера — 6:3, 6:3, 6:2. А Вавринка в упорном поединке одержал победу над греком Стефаносом Циципасом — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6.

04 июня 2019 года, вторник. 15:10 МСК
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
Идет 4-й сет
Стэн Вавринка
28
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 : 2
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3 4 5
               
6 4 6 6 5 4  
7 7 4 7 7 3  
               
04 июня 2019 года, вторник. 16:40 МСК
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
Матч окончен
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
0 : 3
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3 4 5
               
1 1 3    
6 6 6    
               
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