Четвертьфиналы Надаля и Федерера на «Ролан Гаррос» прерваны из-за угрозы ливня

Четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Франции с участием Роджера Федерера и Рафаэля Надаля прерваны из-за угрозы ливня с грозой. На момент остановки испанец вёл у японца Кея Нисикори — 6:1, 6:1, 4:2. Федерер переигрывал 2-1 по сетам соотечественника Стэна Вавринку. Поединок остановлен, когда на табло был счёт 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 3:3.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Кей Нисикори — Рафаэль Надаль и поединка Стэн Вавринка – Роджер Федерер. Обе игры возобновятся не ранее 19:30 мск.
Напомним, что в предыдущем круге «Ролан Гаррос» Надаль обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро — 6:2, 6:3, 6:3. Нисикори был сильнее француза Бенуа Пэра — 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5. Федерер сломил сопротивление аргентинца Леонардо Майера — 6:3, 6:3, 6:2. А Вавринка в упорном поединке одержал победу над греком Стефаносом Циципасом — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6.
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