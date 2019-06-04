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Действующий чемпион «РГ» Надаль разгромил Нисикори и вышел в полуфинал турнира

Действующий чемпион «РГ» Надаль разгромил Нисикори и вышел в полуфинал турнира
Теннис / Roland Garros 2019 0

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции испанец Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, в трёх сетах обыграл представителя Японии Кея Нисикори (7) — 6:1, 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.

Вторая ракетка мира выполнил 3 эйса, 3 раза ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11. В активе Нисикори 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 сделанный брейк.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Нисикори на «Ролан Гаррос».

За выход в финал Надаль поспорит с одним из представителей Швейцарии — либо с Роджером Федерером (3), либо со Стэном Вавринкой (24).

Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале уроженец Манакора обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

04 июня 2019 года, вторник. 16:40 МСК
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
Матч окончен
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
0 : 3
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3 4 5
               
1 1 3    
6 6 6    
               
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