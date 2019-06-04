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Федерер обыграл Вавринку и в полуфинале «Ролан Гаррос» встретится с Надалем

Федерер обыграл Вавринку и в полуфинале «Ролан Гаррос» встретится с Надалем
Теннис / Roland Garros 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции обыграл соотечественника Стэна Вавринку со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 40 минут, в середине четвёртого сета матч был прерван из-за угрозы ливня.

Федерер подал 5 эйсов и совершил 2 двойных ошибки. Роджер испытал определённые проблемы с реализацией брейк-пойнтов, он сумел взять подачу соперника лишь 2 раза из 18-ти возможных. Вавринка 8 раз подавал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 5-ти брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Роджер Федерер – Стэн Вавринка.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее в трёх сетах одолел японца Кея Нисикори — 6:1, 6:1, 6:3.

Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале уроженец Манакора обыграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:3, 6:2.

04 июня 2019 года, вторник. 15:10 МСК
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
Матч окончен
Стэн Вавринка
28
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 : 3
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3 4 5
               
6 4 6 6 5 4  
7 7 4 7 7 6  
               
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