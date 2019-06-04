Федерер обыграл Вавринку и в полуфинале «Ролан Гаррос» встретится с Надалем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции обыграл соотечественника Стэна Вавринку со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 40 минут, в середине четвёртого сета матч был прерван из-за угрозы ливня.

Федерер подал 5 эйсов и совершил 2 двойных ошибки. Роджер испытал определённые проблемы с реализацией брейк-пойнтов, он сумел взять подачу соперника лишь 2 раза из 18-ти возможных. Вавринка 8 раз подавал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 5-ти брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Роджер Федерер – Стэн Вавринка.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее в трёх сетах одолел японца Кея Нисикори — 6:1, 6:1, 6:3.

Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале уроженец Манакора обыграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:3, 6:2.