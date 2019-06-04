37-летний Федерер — второй среди самых возрастных полуфиналистов «Ролан Гаррос»
Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции, обыграв в четвертьфинале соотечественника Стэна Вавринку — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
37-летний Федерер стал вторым среди самых возрастных игроков, когда-либо выходивших в полуфинал «Ролан Гаррос». Старше Роджера был только 40-летний американец Панчо Гонсалес, который сыграл в 1968 году.
За выход в финал Федерер поборется с действующим чемпионом «РГ» — испанцем Рафаэлем Надалем. Ранее вторая ракетка мира нанёс поражение японцу Кею Нисикори. Надаль и Федерер встретятся впервые с октября 2017 года — тогда в финале турнира в Шанхае (Китай) Роджер одержал победу со счётом 6:4, 6:3.
Открытый чемпионат Франции — 2019 завершится 9 июня.
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