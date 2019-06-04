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Вондроушова обыграла Мартич и поборется с Контой за выход в финал «Ролан Гаррос»

Вондроушова обыграла Мартич и поборется с Контой за выход в финал «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции чешская теннисистка Маркета Вондроушова в двух сетах победила представительницу Хорватии Петру Мартич, посеянную под 31-м номером, со счётом 7:6 (7:1), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.

19-летняя Вондроушова выполнила 2 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. В активе Мартич 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.

Следующей соперницей Вондроушовой станет представительница Великобритании Йоханна Конта, которая в 1/4 финала нанесла поражение прошлогодней финалистке «Ролан Гаррос» — американке Слоан Стивенс.

Действующей чемпионкой «РГ» является румынка Симона Халеп. Нынешний грунтовый турнир «Большого шлема» завершится 9 июня.

04 июня 2019 года, вторник. 20:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Маркета Вондроушова
38
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
2 : 0
Петра Мартич
31
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
1 2 3
           
7 7 7  
6 1 5  
           
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