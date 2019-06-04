Вондроушова обыграла Мартич и поборется с Контой за выход в финал «Ролан Гаррос»

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции чешская теннисистка Маркета Вондроушова в двух сетах победила представительницу Хорватии Петру Мартич, посеянную под 31-м номером, со счётом 7:6 (7:1), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.
19-летняя Вондроушова выполнила 2 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. В активе Мартич 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.
Следующей соперницей Вондроушовой станет представительница Великобритании Йоханна Конта, которая в 1/4 финала нанесла поражение прошлогодней финалистке «Ролан Гаррос» — американке Слоан Стивенс.
Действующей чемпионкой «РГ» является румынка Симона Халеп. Нынешний грунтовый турнир «Большого шлема» завершится 9 июня.
- 4 июня 2019
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