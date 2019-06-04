Надаль: рад, что в нашем противостоянии с Роджером будет ещё один эпизод

Действующий победитель «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль, победивший в четвертьфинале японца Кея Нисикори со счётом 6:1, 6:1, 6:3, остался доволен своей игрой и сказал, что будет счастлив сыграть в следующем раунде со своим давним соперником швейцарцем Роджером Федерером.

«То, как я действовал сегодня, настраивает на позитивный лад. Смог продемонстрировать хорошую, солидную игру. Я рад, когда получается выиграть такие матчи против сильных противников. Конечно, встреча с Роджером в грядущем полуфинале особенная. Мы вместе делили наиболее важные моменты нашей карьеры на корте, сражаясь друг с другом. Это будет ещё один эпизод нашего противостояния, я рад этому и взволнован. Это будет особенный момент, попробуем подготовиться к нему», — приводит слова Надаля сайт ATP.

Федерер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции обыграл соотечественника Стэна Вавринку со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Федерер обыграл Вавринку и в полуфинале «Ролан Гаррос» встретится с Надалем