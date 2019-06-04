Быстрая победа Надаля, триумф Федерера — в обзоре четвертьфинальных матчей «РГ»

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции испанец Рафаэль Надаль в трёх сетах обыграл представителя Японии Кея Нисикори со счётом 6:1, 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.

За выход в финал вторая ракетка мира поборется со швейцарцем Роджером Федерером, который обыграл соотечественника Стэна Вавринку — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа 40 минут.

Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале уроженец Манакора обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

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