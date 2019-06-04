Хачанов провёл тренировку с легендами российского тенниса

Российский теннисист Карен Хачанов накануне четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции с австрийцем Домиником Тимом потренировался с соотечественниками — Евгением Кафельниковым и Маратом Сафиным.

«Не каждый день есть возможность потренироваться с двумя русскими легендами тенниса. К сожалению, Евгений Кафельников ушёл с тренировки до того, как мы сделали это фото!» — написал Хачанов в «Инстаграме».

Напомним, 23-летний уроженец Москвы стал первым российским теннисистом с 2010 года, вышедшим в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Ранее это достижение покорилось Михаилу Южному.

Для Хачанова предстоящий матч на «РГ» с Тимом будет дебютным в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Кроме того, в обновлённом рейтинге ATP Карен впервые в карьере гарантировал себе место в топ-10.

Запись доступна в «инстаграме» Хачанова.

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