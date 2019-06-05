Иванишевич — Кирьосу: делай своё дело и прекрати говорить гадости коллегам

Бывшая вторая ракетка мира, хорватский теннисист Горан Иванишевич прокомментировал критические высказывания австралийца Ника Кирьоса в адрес лидеров тура — серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

«Эти ребята вместе играют 350 дней в году, поэтому не нужно плохо говорить о своих коллегах. Возможно, кто-то нравится больше или меньше, но какая разница, как другие празднуют победы?

Нужно продолжать делать своё дело и не говорить гадости коллегам. Считаю, что это единственное, в чём Кирьосу нужно измениться. Играй, выигрывай, а потом будешь смеяться. А такие комментарии никому не надо.

Уверяю, что однажды Ник сможет победить любого игрока. Он обладает сильным ударом, невероятной подачей, отличным форхендом. У него есть всё", — цитирует Иванишевича Tennis 365.