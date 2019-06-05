Чесноков: у Хачанова мяч летит с задней линии как бомба

Финалист Кубка Дэвиса – 1995 Андрей Чесноков оценил игру россиянина Карена Хачанова на Открытом чемпионате Франции. 23-летний уроженец Москвы пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с прошлогодним финалистом турнира — австрийцем Домиником Тимом.
«С каждым матчем Карен играет всё лучше и лучше. Я слежу за ним с первого матча. Хачанов очень хорошо играл на задней линии, постоянно держал дель Потро в напряжении. Аргентинец пытался как-то гасить скорость россиянина. Карен играл просто здорово! Это большой успех для него — впервые в карьере выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Конечно, против Доминика Тима играть будет не так-то просто. Пока Тим обыгрывает всех игроков на «земле», на грунте. В этом его преимущество. Но если Карен будет играть так же, как он сыграл против дель Потро, то будет результат. Ему надо играть ещё лучше, чтобы обыграть Тима.
У Карена очень хорошая первая подача и мощная игра на задней линии. Думаю, эти две вещи — основа его игры. Чтобы превзойти Тима, надо не делать самому простых ошибок. Иногда, допуская одну-две ошибки, ты можешь проиграть матч, не говоря уже о сете. Нужно быть невероятно сконцентрированным, потому что соперник будет использовать любую возможность. Одним ударом его обыграть невозможно — придётся проходить через розыгрыш.
У Карена есть потенциал не только попасть в мировой топ-10, но и продвинуться на турнире. Он очень яркий игрок. У него есть всё, чтобы играть мощно на задней линии: высокий рост, хорошая подача, рычаги… С такими рычагами мяч летит с задней линии как бомба", — цитирует Чеснокова «Московский комсомолец».
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