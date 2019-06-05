Сегодня, 5 июня, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют австриец Доминик Тим, посеянный под четвёртым номером, и россиянин Карен Хачанов (10). Начало поединка запланировано на 16:30 мск.



Соперники встречались в 2018 году в полуфинале «Мастерса» в Париже. Победу в том матче одержал россиянин со счётом 6:4, 6:1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Хачанов на «Ролан Гаррос».



Победитель этого матча за выход в финал поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (5).



Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

В элиту «Ролан Гаррос» спустя 9 лет вернулся россиянин В борьбе за четвертьфинал Карен Хачанов выбил Хуан-Мартина дель Потро и ворвался в топ-10.