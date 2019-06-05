А. Зверев поделился мнением о предстоящем матче с Джоковичем

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал предстоящий четвертьфинальный матч против серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».



«В прошлом году (на «Ролан Гаррос») я пребывал в отличной физической форме, пока не вмешались проблемы с подколенным сухожилием. И это невзирая на то, что тогда я провёл три пятисетовых встречи. В матче с Домиником уже по истечению нескольких геймов я понял, что шансов нет.



Тепреь же я хочу просто провести отличный матч. Встретиться с первой ракеткой мира на такой стадии турнира… Это будет интересно», — цитирует Зверева Tennis World USA.



Напомним, победитель матча А. Зверев — Джокович выйдет в полуфинал грунтового мэйджора. Там он сыграет или с австрийцем Домиником Тимом, или с россиянином Кареном Хачановым.