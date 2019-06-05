Сабатини оценила шансы Серены Уильямс побить рекорд Маргарет Корт

Чемпионка US Open 1990 года в одиночном разряде и Уимблдона 1988 года в парном, бывшая аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини рассказала, что, по её мнению, нужно Серене Уильямс, чтобы превзойти достижение Маргарет Корт по количеству титулов на соревнованиях Grand Slam.

Серена Уильямс 23 раза выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде. У Маргарет Корт на одну победу больше.

«В теннисе сложно о чём-то говорить с уверенностью. В целом, дать прогноз относительно Серены нелегко, нужно двигаться от турнира к турниру. Думаю, он хороша готова физически. Но я не знаю, каково её психологическое состояние. Если Серена будет готова как следует, если она будет уверена в себе, то ещё будет выигрывать титулы», — цитирует Сабатини официальный сайт тура.

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