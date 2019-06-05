17-летний теннисист дисквалифицирован за договорной матч
Tennis Integrity Unit (TIU) — организация, борющаяся с договорными матчами и коррупцией в теннисе, — отстранила на 9 месяцев 17-летнего турка Османа Торски за «попытку добиться фиксированного результата матча турнира ITF в октябре 2017 года», сообщает официальный сайт организации.
Дисквалификация будет уменьшена до 3 месяцев, если игрок больше не нарушит правила теннисной антикоррупционной программы. Под подозрение попал матч с участием Торски на турнире категории Futures в Германии.
В конце мая TIU пожизненно отстранила украинскую спортсменку Елену Плоскину за договорные матчи. Украинка, которая на момент дисквалификации занимала в женском одиночном рейтинге 821-е место, также заплатит штраф в размере $ 20 тыс.
Украинская теннисистка пожизненно отстранена за договорные матчи
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