Вавринка: позитивно отношусь к поражению от Федерера

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал своё поражение в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос». 34-летний теннисист уступил соотечественнику Роджеру Федереру — 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.
«Я скорее позитивно отношусь к результату. Грусти или разочарования нет, ведь я знаю, через что прошёл для подобного возвращения.
В прошлом году после «Ролан Гаррос» я был 260-м в рейтинге, а теперь уже вернуться в топ-20. Думаю, всё это демонстрирует тот факт, что я поступил правильно, приняв решение продолжать работать.
В целом турнир был отличным для меня. Было несколько больших матчей, в которых я показал классный теннис. Дать ещё один один большой бой Роджеру было непросто, ведь я играл против лучшего, кто когда-либо занимался теннисом. Возможно, я смог подтвердить, что всё ещё могу бороться на равных с большими теннисистами», — цитирует Вавринку официальный сайт АТР.
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