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Федерер — о матче с Надалем: Рафа — левша, а я пока играл только с правшами

Федерер — о матче с Надалем: Рафа — левша, а я пока играл только с правшами
Теннис / Roland Garros 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями от предстоящего полуфинала «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля.

«Когда играешь с Рафой, особенно на грунте, ты должен осознавать все его сильные стороны. К тому же, он левша, это серьёзно влияет на ситуацию.

Впереди у меня два дня, это хорошо. Лучше, чем один. Лучше, чем ничего. Я смогу более полноценно подготовиться к матчу, потренироваться с левшой. С первого раунда я играл только с правшами, поэтому предстоит серьёзный переход», — цитирует Федерера официальный сайт АТР.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер играли друг с другом 38 раз — 23 раза победа оставалась за испанцев, ещё 15 матчей завершились в пользу теннисиста из Швейцарии.

Последний матч между ними состоялся в 2017 году на турнире в Шанхае — победил Роджер. Надаль последний раз побеждал швейцарского соперника в начале 2014 года.

Федерер: я надеялся на матч с Рафой, иначе не подписывался бы на грунтовый сезон
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