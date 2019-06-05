Федерер — о матче с Надалем: Рафа — левша, а я пока играл только с правшами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями от предстоящего полуфинала «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля.



«Когда играешь с Рафой, особенно на грунте, ты должен осознавать все его сильные стороны. К тому же, он левша, это серьёзно влияет на ситуацию.



Впереди у меня два дня, это хорошо. Лучше, чем один. Лучше, чем ничего. Я смогу более полноценно подготовиться к матчу, потренироваться с левшой. С первого раунда я играл только с правшами, поэтому предстоит серьёзный переход», — цитирует Федерера официальный сайт АТР.



Рафаэль Надаль и Роджер Федерер играли друг с другом 38 раз — 23 раза победа оставалась за испанцев, ещё 15 матчей завершились в пользу теннисиста из Швейцарии.

Последний матч между ними состоялся в 2017 году на турнире в Шанхае — победил Роджер. Надаль последний раз побеждал швейцарского соперника в начале 2014 года.