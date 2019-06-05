Вондроушова ответила на вопрос о том, сможет ли она выиграть «Ролан Гаррос»

19-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова оценила свои шансы выиграть Открытый чемпионат Франции. В полуфинале она встретится с британкой Йоханной Контой.

«Смогу ли я выиграть „Ролан Гаррос“? Я не знаю. Всё может быть. В полуфинале сыграют четыре лучшие теннисистки. В любом случае я уже довольна своим выступлением и хочу продолжать наслаждаться игрой. Такое происходит не каждый день.

Конечно, матч с Контой будет непростым. Я видела её игру со Стивенс. Она выполняла мощнейшие удары. Мне нужно к этому подготовиться. Йоханна сейчас играет здорово, она уверена в себе. В Риме в матче со мной она действовала просто невероятно. Она так сильно била по мячу, что я никак не могла достать его", — цитирует Вондроушову Idnes.