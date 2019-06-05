Вондроушова ответила на вопрос о том, сможет ли она выиграть «Ролан Гаррос»
19-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова оценила свои шансы выиграть Открытый чемпионат Франции. В полуфинале она встретится с британкой Йоханной Контой.
«Смогу ли я выиграть „Ролан Гаррос“? Я не знаю. Всё может быть. В полуфинале сыграют четыре лучшие теннисистки. В любом случае я уже довольна своим выступлением и хочу продолжать наслаждаться игрой. Такое происходит не каждый день.
Конечно, матч с Контой будет непростым. Я видела её игру со Стивенс. Она выполняла мощнейшие удары. Мне нужно к этому подготовиться. Йоханна сейчас играет здорово, она уверена в себе. В Риме в матче со мной она действовала просто невероятно. Она так сильно била по мячу, что я никак не могла достать его", — цитирует Вондроушову Idnes.
Вондроушова обыграла Мартич и поборется с Контой за выход в финал «Ролан Гаррос»
- 5 июня 2019
-
12:00
-
11:58
-
11:28
-
11:06
-
10:25
-
10:01
-
09:57
-
09:56
-
09:42
-
00:36
-
00:23
-
00:13
- 4 июня 2019
-
23:56
-
23:48
-
23:40
-
22:46
-
22:20
-
22:03
-
21:47
-
20:55
-
20:05
-
19:51
-
18:48
-
17:45
-
17:24
-
16:58
-
16:22
-
16:18
-
16:16
-
15:29
-
14:54
-
14:50
-
14:04
-
13:47
-
13:01
Партнерский контент