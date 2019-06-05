Надаль рассказал, что ожидает от Федерера в полуфинальном матче «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от предстоящего полуфинала «Ролан Гаррос» против швейцарца Роджера Федерера.
«Чего я ожидаю от матча? Думаю, Роджер будет играть агрессивно, менять ритм и часто выходить к сетке. Скорее всего, он попытается играть именно так.
Я должен быть уверенным в себе, пробивать мощно, не позволяя ему диктовать игру. Не хочу допускать, чтобы он часто ходил к сетке в пятницу. Если я здорово отыграю с форхенда, у Роджера будут неприятности. Если нет — они будут у меня», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер играли друг с другом 38 раз — 23 раза победа оставалась за испанцев, ещё 15 матчей завершились в пользу теннисиста из Швейцарии.
Последний матч между ними состоялся в 2017 году на турнире в Шанхае — победил Роджер. Надаль последний раз побеждал швейцарского соперника в начале 2014 года.
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