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Сафин: Джокович обойдёт Федерера по победам на турнирах «Большого шлема»

Сафин: Джокович обойдёт Федерера по победам на турнирах «Большого шлема»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Экс первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» россиянин Марат Сафин считает, что серб Новак Джокович обойдёт швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах «Большого шлема». В настоящее время у Роджера 20 выигранных мэйджоров, у Новака – 15.

«Думаю, Новак обойдёт Роджера. У него ещё много времени. Ему 32? Конечно, всё зависит от обстоятельств, но если он будет здоров и продолжит играть таким образом, то сможет выступать до 40 лет.

Федереру повезло — на протяжении всей карьеры он избегал серьёзных травм. У нашего поколения были проблемы — Куэртена и Налбандяна мучило бедро, у меня колено, Роддика тоже что-то. Когда у тебя появляется такого рода травма, она просто оседает в голове. На этом фоне ты начинаешь проигрывать. В 30 лет ты уже чувствуешь себя стариком, ведь начал играть ещё в 16-17.

Теперь же молодёжь полноценно формируется позже – в 23 или 24 года. Прибавьте 10 лет и уже можно играть до 34-35 лет. Я, к примеру, начал в 17, но уже в 29 закончил из-за травмы», — цитирует Сафина официальный сайт «Ролан Гаррос».

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