Муратоглу: меня раздражают лицемерные объятия теннисистов после матчей

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу раскритиковал теннисистов за традиционные объятия после завершения матчей.



«Эта новая тенденция систематически обнимать соперника после того, как только что обыграл его, очень раздражает меня. Они просто хотят выглядеть хорошими парнями? Нашему спорту нужно больше честности», – написал Муратоглу в своём «твиттере».



Когда Патрику в комментариях возразили, что теннисисты действительно могут уважать друг друга, он ответил:



«Я сказал «систематически». Меня раздражает лицемерие. Если ты обыграл своего друга и вам обоим приятно обняться, это уже другой разговор».

Муратоглу является тренером американки Серены Уильямс и греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.