Нисикори – о матче с Надалем: сил было мало, а разочарования много

Японец Кей Нисикори прокомментировал своё разгромное поражение в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос». У действующего чемпиона соревнований Рафаэля Надаля он сумел взять лишь пять геймов – 1:6, 1:6, 3:6.



«Сегодня я старался сделать всё возможное на корте, но сил сегодня было очень мало. К тому же я всё сильнее разочаровывался в своём теннисе в ходе матча.



Возможно, если бы я смог сохранить позитивный настрой на весь матч, то шансов было бы больше. В целом, думаю, я многому научился на этой неделе, турнир выдался хороший», — цитирует Нисикори официальный сайт АТР.



Следующим соперником испанского теннисиста станет 37-летний швейцарец Роджер Федерер. Надаль является действующим победителем «Ролан Гаррос».