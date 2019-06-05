Нисикори – о матче с Надалем: сил было мало, а разочарования много
Японец Кей Нисикори прокомментировал своё разгромное поражение в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос». У действующего чемпиона соревнований Рафаэля Надаля он сумел взять лишь пять геймов – 1:6, 1:6, 3:6.
«Сегодня я старался сделать всё возможное на корте, но сил сегодня было очень мало. К тому же я всё сильнее разочаровывался в своём теннисе в ходе матча.
Возможно, если бы я смог сохранить позитивный настрой на весь матч, то шансов было бы больше. В целом, думаю, я многому научился на этой неделе, турнир выдался хороший», — цитирует Нисикори официальный сайт АТР.
Следующим соперником испанского теннисиста станет 37-летний швейцарец Роджер Федерер. Надаль является действующим победителем «Ролан Гаррос».
- 5 июня 2019
-
14:53
-
14:12
-
13:24
-
13:00
-
12:56
-
12:00
-
11:58
-
11:28
-
11:06
-
10:25
-
10:01
-
09:57
-
09:56
-
09:42
-
00:36
-
00:23
-
00:13
- 4 июня 2019
-
23:56
-
23:48
-
23:40
-
22:46
-
22:20
-
22:03
-
21:47
-
20:55
-
20:05
-
19:51
-
18:48
-
17:45
-
17:24
-
16:58
-
16:22
-
16:18
-
16:16
-
15:29
Партнерский контент