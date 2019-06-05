В интернете запустили петицию с требованием вернуть Татишвили призовые за «РГ»

Пользователи интернета запустили петицию, которой поддержали американку Анну Татишвили. Неравнодушные болельщики апеллируют к Международной федерации тенниса, которые лишили теннисистку призовых за продолжающийся турнир ($ 51 520).



На момент публикации новости под петицией подписалось 148 человек. Для начала её рассмотрения требуется 10 тыс. подписей. Информацию о существовании апелляции опубликовала у себя на странице даже сама спортсменка.

Напомним, Международная федерация тенниса посчитала, что уроженка Тбилиси не оказывала должного сопротивления своей сопернице по матчу первого круга «Ролан Гаррос. Татишвили уступила Марии Саккари из Греции за 55 минут со счётом 0:6, 1:6.



Бывшая 50-я ракетка мира Татишвили в январе 2018 года перенесла третью операцию на голеностопе. В предыдущий раз она играла на турнире «Большого шлема» в 2017 году (Australian Open).



29-летняя Татишвили выступает за США с 2014 года. Её лучшим результатом на мэйджорах стал выход в четвёртый круг US Open 2012 года.

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