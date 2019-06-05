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Четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

Четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
Теннис / Roland Garros 2019 0

Очередной игровой день на Открытом чемпионате Франции не может начаться из-за дождя, который на протяжении всего дня идёт в столице Франции. Сегодня, 5 июня, должны были состояться четвертьфинальные матчи в одиночном разряде. Начало матчей перенесено минимум на час (до 16:00 мск).

Запланированные матчи одиночного разряда:

Симона Халеп (Румыния, 3) — Аманда Анисимова (США)
Мэдисон Кис (США, 14) – Эшли Барти (Австралия, 8)

Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 5)
Доминик Тим (Австрия, 4) – Карен Хачанов (Россия, 10).

Напомним, действующим чемпионом соревнований в мужском разряде является испанец Рафаэль Надаль, в женском – Симона Халеп.

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции мужских матчей Джокович – А. Зверев и Тим – Хачанов.

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