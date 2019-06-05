Четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

Очередной игровой день на Открытом чемпионате Франции не может начаться из-за дождя, который на протяжении всего дня идёт в столице Франции. Сегодня, 5 июня, должны были состояться четвертьфинальные матчи в одиночном разряде. Начало матчей перенесено минимум на час (до 16:00 мск).

Запланированные матчи одиночного разряда:



Симона Халеп (Румыния, 3) — Аманда Анисимова (США)

Мэдисон Кис (США, 14) – Эшли Барти (Австралия, 8)



Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 5)

Доминик Тим (Австрия, 4) – Карен Хачанов (Россия, 10).



Напомним, действующим чемпионом соревнований в мужском разряде является испанец Рафаэль Надаль, в женском – Симона Халеп.

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции мужских матчей Джокович – А. Зверев и Тим – Хачанов.