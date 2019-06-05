Тим – о скандале с Сереной на пресс-конференции: было странно, но забавно

Четвёртая ракетка планеты Доминик Тим прокомментировал спровоцированную американкой Сереной Уильямс скандальную ситуацию, произошедшую на пресс-конференции австрийца после его победы над уругвайцем Пабло Куэвасом со счётом 6:3, 4:6, 6:2, 7:5 в третьем круге «Ролан Гаррос».
Я не знаю, кто виноват и что именно произошло. Всё это было очень странно. Со мной никогда раньше не случалось ничего подобного. В первые несколько минут всё было странно, но сейчас я уже забыл об этом.
Не знаю, была это ошибка Серены или виноваты официальные лица. Не уверен также, видела ли она, что я нахожусь на пресс-конференции. Если всё же видела, то ей лучше было бы подождать.
Но всё это тоже можно понять. Она проиграла матч. Я думаю, имела место небольшая ошибка как со стороны Серены, так и со стороны официальных лиц, но, как я уже сказал, это забыто. Вышла забавная, хоть и странная история, которая широко разошлась по всем социальным сетям. Но я больше не обращаю на это внимания», — приводит слова Тима Tennis World USA.
Напомним, Серена Уильямс отказалась ждать, пока закончит Тим, и организаторам «Ролан Гаррос» пришлось прервать пресс-конференцию австрийца раньше времени. 25-летнего уроженца Винер-Нойштадта это очень разозлило. «Я действительно не понимаю. Какого чёрта? Я должен уйти, потому что она не может подождать?» — возмутился Доминик. В итоге Тим отказался продолжить общение с журналистами в маленьком зале и не стал давать интервью телевидению.
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