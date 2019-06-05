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Экс первая ракетка мира: Надаль – Джокович – главное соперничество современности

Экс первая ракетка мира: Надаль – Джокович – главное соперничество современности
Теннис / Roland Garros 2019 0

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер, занимавший первую строчку мирового рейтинга в мужском одиночном разряде, рассказал, какое теннисное противостояние в настоящее время является наиболее интересным и значимым.

«Конечно, НадальДжокович — главное соперничество современности. Считаю, что противостояние Роджера и Рафы затмевает тот факт, что теннисисты демонстрируют контрастную игру и кажутся совершенно разными, когда находятся на корте. В какой-то момент их соперничество было довольно односторонним. Это продолжалось в течение определённого периода. Сначала доминировал один, затем другой. Прямо сейчас Роджер обыгрывает его каждый раз, по крайней мере в последние два года.

Поэтому я думаю, что Надаль и Джокович — пожалуй, самое интересное противостояние. Они демонстрируют равный уровень игры, и на любой поверхности может случиться что угодно.

Конечно, у Рафы есть преимущество на грунте, а Новак лучше действует на харде. Но очень редко бывает так, что перед их матчем я могу однозначно назвать победителя», — приводит слова Виландера Reuters.

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