Директор «Ролан Гаррос»: перенесём женский финал, если не будет другого выхода

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса и победитель командного Кубка мира Ги Форже, ныне занимающий должность директора Открытого чемпионата Франции, рассказал о возможном переносе женского финала «Ролан Гаррос» с субботы на воскресенье.
«Мы всегда должны держать в голове худший вариант развития событий. На завтра ожидается хорошая погода, но с пятницей всё сложнее. Мы не хотим переносить женский финал с субботы на воскресенье, но в таком случае некоторым девушкам придётся выходить на корт три дня подряд, а ведь они всю жизнь ждали того, чтобы сыграть матч такого масштаба.
Перенос финала на следующий день может произойти. Мы уже делали это в мужском турнире в 2012 году. Это не то, на что мы надеемся, но если у нас не будет другого выбора, то перенесём финал», — приводит слова Форже AFP.
- 5 июня 2019
-
21:21
-
21:00
-
20:36
-
20:09
-
19:35
-
19:12
-
18:51
-
18:15
-
17:48
-
17:28
-
16:47
-
16:20
-
15:38
-
14:53
-
14:12
-
13:24
-
13:00
-
12:56
-
12:00
-
11:58
-
11:28
-
11:06
-
10:25
-
10:01
-
09:57
-
09:56
-
09:42
-
00:36
-
00:23
-
00:13
- 4 июня 2019
-
23:56
-
23:48
-
23:40
-
22:46
-
22:20