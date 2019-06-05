Директор «Ролан Гаррос»: перенесём женский финал, если не будет другого выхода

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса и победитель командного Кубка мира Ги Форже, ныне занимающий должность директора Открытого чемпионата Франции, рассказал о возможном переносе женского финала «Ролан Гаррос» с субботы на воскресенье.



«Мы всегда должны держать в голове худший вариант развития событий. На завтра ожидается хорошая погода, но с пятницей всё сложнее. Мы не хотим переносить женский финал с субботы на воскресенье, но в таком случае некоторым девушкам придётся выходить на корт три дня подряд, а ведь они всю жизнь ждали того, чтобы сыграть матч такого масштаба.



Перенос финала на следующий день может произойти. Мы уже делали это в мужском турнире в 2012 году. Это не то, на что мы надеемся, но если у нас не будет другого выбора, то перенесём финал», — приводит слова Форже AFP.