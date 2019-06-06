Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — А. Зверев на «Ролан Гаррос»
Сегодня, 6 июня, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют серб Новак Джокович, посеянный под первым номером, и представитель Германии Александр Зверев (5). Начало поединка запланировано на 15:30 мск. Вчера эта игра не состоялась из-за дождя.
По личным встречам счёт ничейный — 2-2.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — А. Зверев на «Ролан Гаррос».
Победитель этого матча за выход в финал поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (4), либо с россиянином Кареном Хачановым (10).
Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
Виландер: Зверев проиграет Джоковичу, если ничего в своей игре не изменит
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