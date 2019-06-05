Симона Халеп одержала победу в голосовании за лучший удар месяца

Удар третьей ракетки мира румынки Симоны Халеп в матче второго круга турнира в Мадриде (Испания) с британкой Йоханной признан лучшим в мае. Спортсменка заняла первое место в голосовании, которое провела женская теннисная ассоциация (WTA).
Второй стала 19-летняя представительница Чехии Маркета Вондроушова. Тройку призёров замкнула американка Серена Уильямс. Украинская теннисистка Даяна Ястремская заняла четвёртое место.
Видео удара Халеп можно посмотреть на официльном YouTube-канале WTA.
Румынка получает эту награду второй раз за год. Её удар в матче с Эжени Бушар на турнире в Дубае (ОАЭ) был признан лучшим в феврале. Теннисистка из Тайваня Се Шувэй удостоилась этой награды в январе. Лучший удар марта исполнила Кирстен Флипкенс из Бельгии. В апреле голосование выиграла Ига Свёнтек из Польши.
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