Федерер: задавал Маррею вопрос, собирается ли он заканчивать карьеру

Третья ракетка планеты швейцарец Роджер Федерер рассказал о своём отношении к предстоящему участию британца Энди Маррея на турнире в Лондоне (Великобритания) в парном разряде вместе с испанцем Фелисьяно Лопесом.
«Я не был удивлён. Открытый чемпионат Австралии был в начале года, и сейчас он возвращается в парном разряде. Только он знает, что будет дальше.
Видел Маррея в раздевалке, когда его обыграл Баутиста-Агут в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Я задал ему вопрос: «Как дела? Действительно заканчиваешь карьеру?». Он ответил, что ещё не знает. Я думаю, что тогда Маррей просто был в критической точке, после чего понял, что дальше так продолжаться не может.
На новость о возвращении Маррея можно взглянуть двояко. Мы все хотим, чтобы Энди в первую очередь был здоровым человеком, а не теннисистом. Но если он сможет показывать уровень лучших, это отличный бонус. И я думаю, что все мы, топ-игроки, были бы рады увидеть его в туре снова», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
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