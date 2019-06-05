19-летняя Вондроушова обошла Бертенс и Путинцеву в номинации «Прорыв месяца»

19-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова одержала победу в номинации «Прорыв месяца» по итогам мая. Она выиграла голосование, которое проводила женская теннисная ассоциация (WTA).
Второе место заняла четвёртая ракетка мира Кики Бертенс из Нидерландов, первенствовавшая на турнире в Мадриде (Испания). Любопытно, что голландка выиграла голосование за звание лучшей теннисистки месяца, однако номинация «Прорыв месяца» ей не покорилась.
Третьей по итогам голосования стала Юлия Путинцева. 24-летняя уроженка Москвы, ныне выступающая за Казахстан, в мае выиграла свой первый трофей в карьере. Ей покорился турнир в Нюрнберге (Германия). Четвёртое место заняла 166-я ракетка планеты француженка Хлоэ Паке, дошедшая до полуфинала домашнего турнира в Страсбурге.
Вондроушова в мае не выиграла ни одного турнира. Её лучшим достижением является четвертьфинал «Премьера» в Риме (Италия). Причиной, по которой болельщики выбрали именно теннисистку из Чехии, вероятно, является её успешное выступление на «Ролан Гаррос». Она добралась до полуфинала Открытого чемпионата Франции, где встретится с Йоханной Контой из Великобритании.
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