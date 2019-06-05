Джокович построит детский сад в Сербии на деньги, собранные на день рождения

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович рассказал об успешной работе своего благотворительного фонда.
В преддверии своего 32-летия, которое теннисист отпраздновал 22 мая, он попросил болельщиков, желающих его поздравить, переводить деньги. Однако они не пойдут Новаку, а будут отправлены на благотворительность. Планировалось собрать € 32 тыс.
Джокович записал несколько сторис в своём «инстаграме», поблагодарив всех неравнодушных за переведённые суммы и вдохновляющие комментарии. По словам сербского теннисиста, ему удалось собрать € 32 тыс. Эти деньги пойдут на строительство детского сада в Сербии.
Джокович вместе с женой решили также поучаствовать в сборе материально. Они выделят ещё € 32 тыс., что позволит построить не один, а два детских сада на родине Джоковича.
- 5 июня 2019
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