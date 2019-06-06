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Маррей записал видеообращение для болельщиков, рассказав о состоянии здоровья

Маррей записал видеообращение для болельщиков, рассказав о состоянии здоровья
Теннис / ATP 0

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей, продолжающий восстановление после перенесённой операции на тазобедренном суставе, обратился к своим поклонникам, рассказав о ходе восстановления и планах на будущее.

«В последние пару месяцев тренировки проходят очень хорошо. Сейчас я практически полностью избавился от болевых ощущений. Реабилитация прошла очень успешно, поэтому я с нетерпением жду своего возвращения на корт, которое состоится через пару недель на турнире Queen's Club», — приводит видеообращение Маррея ATP в своём «твиттере».

Британец не выступает в туре с января текущего года. Его последним на данный момент матчем является поражение от Роберто Баутисты-Агута в первом круге Открытого чемпионата Австралии. На турнире Queen's Club в Лондоне (Великобритания) Маррей выступит в парном разряде.

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