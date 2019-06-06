С. Уильямс: когда Анисимова вошла в раздевалку, моё сердце было разбито

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала, почему решила утешить Аманду Анисимову после поражения соотечественницы на турнире в Майами. На одной из пресс-конференций на «Ролан Гаррос» 17-летняя Аманда сказала, что Серена поступила очень мило, и её поступок она никогда не забудет.
«Она хорошая девушка. Когда она вошла в раздевалку, моё сердце было разбито. Я хотела быть рядом с ней. Это интересная ситуация, потому что обычно никто никому ничего не говорит, хотя многие хотели бы сделать это. Я просто решила, что больше не буду поступать так. Я следовала своим эмоциям, а не „профессионализму“. Я поступила непрофессионально. Но я поступила так, как чувствовала», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.
На Открытом чемпионате Франции 2019 года Серена дошла до третьего круга. Анисимова в четвертьфинале сыграет с румынкой Симоной Халеп.
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