Джокович пропустил церемонию вручения наград лучшим игрокам года

В Париже состоялось традиционное вручение наград Международной федерации тенниса по итогам минувшего года. Вчера, 5 июня, призы получили румынка Симона Халеп, лучшие пары прошлого сезона Барбора Крейчикова (Чехия)/Катержина Синякова (Чехия), Майк Брайан (США)/Джек Сок (США). Серб Новак Джокович, ставший лучшим теннисистом года, церемонию пропустил.



Среди юниоров были отмечены француженка Клара Бурель и представитель Китайского Тайбэя Цзэн Чжуньсинь. Награды также получили капитаны команд-чемпионов Кубка Федерации (Чехия) и Кубка Дэвиса (Хорватия).

Лучшими колясочниками были названы Синго Куниэда (Япония), Дьеде де Грот (Нидерланды) и Дилан Олкотт (Австралия), сообщает официальный сайт федерации.



Фото с церемонии награждения доступны в «твиттере» ITF.