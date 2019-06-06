Виландер: Зверев проиграет Джоковичу, если ничего в своей игре не изменит

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер оценил шансы немца Александра Зверева в противостоянии с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
«С нетерпением жду этого матча. Джокович не играет в типичный грунтовый сезон, так что для Зверева всё будет зависеть от качества ударов и подач. Если всё будет получаться, он навяжет борьбу. Может ли он действовать достаточно разнообразно и эффективно? Трудно сказать, я никогда не видел, чтобы в матче с топ-соперником на грунте он так играл.
Надеюсь, Зверев понимает, что если он будет играть так, как в предыдущих матчах на «Ролан Гаррос», то проиграет. Если же он скажет себе, что не хочет проигрывать так, как делал это раньше, и будет стремиться что-то изменить, тогда у него будет шанс", — цитирует Виландера Ubitennis.
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