Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Т. Надаль: Федерер, учитывая свой возраст, постарается играть с Рафой быстро

Т. Надаль: Федерер, учитывая свой возраст, постарается играть с Рафой быстро
Теннис / Roland Garros 2019 0

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 33-летнего Рафаэля Надаля, поделился ожиданиями от встречи племянника с 37-летним швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Рафаэлю нужно не давать Федереру всё время атаковать. Федерер, учитывая свой возраст, постарается играть быстро, не затягивая розыгрыши. Я понимаю, что Рафе будет нелегко найти слабые стороны у одного из лучших игроков всех времён.

Рафаэль хорошо сыграл в первых раундах, хотя в матче с Гоффеном проиграл сет. Матч с Нисикори сложился для него гораздо комфортнее, чем ожидалось. Думаю, начиная с турнира в Риме, Рафа играет на высоком уровне", — приводит слова Тони Надаля Daiy Express.

Надаль является действующим победителем «Ролан Гаррос». Его игра с Федерером состоится в пятницу, 7 июня.

«Без матча с Рафой я бы не подписался на грунтовый сезон»
Грядет 39-я битва супергероев. Рассказываем про 5 самых эпических противостояний Федерера и Надаля.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент