Т. Надаль: Федерер, учитывая свой возраст, постарается играть с Рафой быстро

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 33-летнего Рафаэля Надаля, поделился ожиданиями от встречи племянника с 37-летним швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
«Рафаэлю нужно не давать Федереру всё время атаковать. Федерер, учитывая свой возраст, постарается играть быстро, не затягивая розыгрыши. Я понимаю, что Рафе будет нелегко найти слабые стороны у одного из лучших игроков всех времён.
Рафаэль хорошо сыграл в первых раундах, хотя в матче с Гоффеном проиграл сет. Матч с Нисикори сложился для него гораздо комфортнее, чем ожидалось. Думаю, начиная с турнира в Риме, Рафа играет на высоком уровне", — приводит слова Тони Надаля Daiy Express.
Надаль является действующим победителем «Ролан Гаррос». Его игра с Федерером состоится в пятницу, 7 июня.
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