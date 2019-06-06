Т. Надаль: Федерер, учитывая свой возраст, постарается играть с Рафой быстро

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 33-летнего Рафаэля Надаля, поделился ожиданиями от встречи племянника с 37-летним швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале «Ролан Гаррос».



«Рафаэлю нужно не давать Федереру всё время атаковать. Федерер, учитывая свой возраст, постарается играть быстро, не затягивая розыгрыши. Я понимаю, что Рафе будет нелегко найти слабые стороны у одного из лучших игроков всех времён.



Рафаэль хорошо сыграл в первых раундах, хотя в матче с Гоффеном проиграл сет. Матч с Нисикори сложился для него гораздо комфортнее, чем ожидалось. Думаю, начиная с турнира в Риме, Рафа играет на высоком уровне", — приводит слова Тони Надаля Daiy Express.

Надаль является действующим победителем «Ролан Гаррос». Его игра с Федерером состоится в пятницу, 7 июня.