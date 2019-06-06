Джон Макинрой — украинскому теннисисту Стаховскому: заткнись, Сергей!

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой прокомментировал ситуацию вокруг аргентинца Марко Трунгеллити, который стал объектом нападок после передачи данных о договорных матчах с участием соотечественников.

«Заразительная улыбка Марко исчезла. Он стал несчастным человеком, от которого отвернулись его коллеги, а в социальных сетях он подвергся травле. Почему? Потому что Марко — честный человек, который сказал правду и поступил правильно.

Всё началось в 2015 году, когда к Марко обратился лысый толстяк с сигарой и сделал предложение, от которого нельзя отказаться, — заработать много денег на договорных матчах. Но Марко отказался и отправился в Tennis Integrity Unit, и началось расследование. Телефон Толстяка стали прослушивать.

Перематываем на 2018 год. В конце расследования, которое обнаружило цунами договорных матчей на турнирах невысокого уровня, Трунгеллити стал свидетелем в деле двух аргентинских теннисистов, которые были отстранены на пять и шесть лет. После этого Марко обозвали стукачом и стали оскорблять в соцсетсях. Всё настолько плохо, что он больше не смеет играть в Южной Америке.

Сергей Стаховский в «Т:-)виттере» написал: «Где граница между стукачом и информатором? Зависит от того, кто судья». Мы что, в фильме про мафию? Заткнись, Сергей! Тебе и твоему совету ATP нужно поставить Марко памятник. Он единственный, кто посмел сказать о проблеме, которая медленно разрушает наш вид спорта. Хоть кто-нибудь защищает Трунгеллити? Кто-то из звёзд?

Призовые на челленджерах так малы, что соблазн заработать на договорных матчах крайне велик. Этот уровень тенниса прогнил до основания. Уровень ATP — это другой мир. Но запомните, если основание пирамиды рушится, всё структура развалится», — сказал Макинрой в эфире Eurosport.

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