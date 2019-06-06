Иванишевич: с Джоковичем творились странные вещи

Победитель Уимблдона 2001 года в мужском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич оценил прогресс в игре серба Новака Джоковича, который сумел вернуться на первую строчку рейтинга ATP после некоторого перерыва.

«Я рад, что Новак вернулся на вершину. Все уже списали его со счетов, когда он не играл из-за травм. С ним творились странные вещи, он похудел… Но я всегда знал, что он вернётся. Это и есть балканский характер. Если бы он не был так силён психологически, то не выиграл бы так много турниров „Большого шлема“.

Он на время выбыл из борьбы, но сейчас опять доминирует. Я вижу двух фаворитов «Ролан Гаррос». Это Джокович и Надаль. Все говорят, что сетка открыта, но я этого не вижу. Есть игроки, демонстрирующие отличный теннис. Доминик Тим показал, что может побеждать Новака, но для меня есть только два фаворита. Я бы хотел, чтобы Новак выиграл. Он хочет побить рекорд Федерера по количеству титулов на «Большом шлеме», и у него есть шанс», — цитирует Иванишевича Sport Klub.