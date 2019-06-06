Действующая чемпионка Халеп проиграла 17-летней Анисимовой в 1/4 финала «РГ»
Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.
Действующая чемпионка 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка. Аманда впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»,
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляцию матча Халеп — Анисимова на «Ролан Гаррос».
За выход в финал 17-летняя американка поспорит с австралийкой Эшли Барти, получившей восьмой номер посева.
06 июня 2019 года, четверг. 13:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
Матч окончен
3
Симона Халеп
С. Халеп
0 : 2
51
Аманда Анисимова
А. Анисимова
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Барти победила Кис в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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