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Действующая чемпионка Халеп проиграла 17-летней Анисимовой в 1/4 финала «РГ»

Действующая чемпионка Халеп проиграла 17-летней Анисимовой в 1/4 финала «РГ»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Действующая чемпионка 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка. Аманда впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»,

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляцию матча Халеп — Анисимова на «Ролан Гаррос».

За выход в финал 17-летняя американка поспорит с австралийкой Эшли Барти, получившей восьмой номер посева.

06 июня 2019 года, четверг. 13:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
0 : 2
Аманда Анисимова
51
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
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