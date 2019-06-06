Действующая чемпионка Халеп проиграла 17-летней Анисимовой в 1/4 финала «РГ»

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Действующая чемпионка 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка. Аманда впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»,

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляцию матча Халеп — Анисимова на «Ролан Гаррос».

За выход в финал 17-летняя американка поспорит с австралийкой Эшли Барти, получившей восьмой номер посева.