«Ролан Гаррос» выиграет теннисистка, ранее не побеждавшая на ТБШ
Действующая чемпионка Открытого чемпионата Франции румынка Симона Халеп не смогла защитить титул, проиграв в четвертьфинале 17-летней американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 4:6. Таким образом, в полуфинал грунтового турнира «Большого шлема» пробились четыре теннисистки, ранее не выигрывавшие титулы на «мэйджорах» в одиночном разряде.
Анисимова сразится с австралийкой Эшли Барти, а чешка Маркета Вондроушова сыграет с представительницей Великобритании Йоханной Контой. Полуфинальные матчи запланированы на завтра, 7 июня.
В прошлогоднем финале «Ролан Гаррос» Халеп обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Победительницей первого турнира «Большого шлема» 2019 года — Открытого чемпионата Австралии — стала японка Наоми Осака.
Действующая чемпионка Халеп проиграла 17-летней Анисимовой в 1/4 финала «РГ»
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