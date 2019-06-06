«Ролан Гаррос» выиграет теннисистка, ранее не побеждавшая на ТБШ

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Франции румынка Симона Халеп не смогла защитить титул, проиграв в четвертьфинале 17-летней американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 4:6. Таким образом, в полуфинал грунтового турнира «Большого шлема» пробились четыре теннисистки, ранее не выигрывавшие титулы на «мэйджорах» в одиночном разряде.

Анисимова сразится с австралийкой Эшли Барти, а чешка Маркета Вондроушова сыграет с представительницей Великобритании Йоханной Контой. Полуфинальные матчи запланированы на завтра, 7 июня.

В прошлогоднем финале «Ролан Гаррос» Халеп обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Победительницей первого турнира «Большого шлема» 2019 года — Открытого чемпионата Австралии — стала японка Наоми Осака.