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Стало известно расписание полуфинальных матчей «Ролан Гаррос»

Стало известно расписание полуфинальных матчей «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Организаторы Открытого чемпионата Франции представили расписание полуфинальных матчей, которые запланированы на завтра, 7 июня.

В 12:00 мск начнутся игры в женском одиночном разряде. На корте Сюзанн Ленглен сыграют австралийка Эшли Барти, посеянная под восьмым номером, и представительница США Аманда Анисимова. На арене Симоны Матьё встретятся британка Йоханна Конта (26) и чешка Маркета Вондроушова.

На 13:50 мск запланировано начало встречи испанца Рафаэля Надаля (2) и швейцарца Роджера Федерера (3). Эта игра пройдёт на корте Филиппа Шатрие. После этого поединка состоится второй мужской полуфинал, участники которого определятся по итогам четвертьфинальных матчей Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 5), Доминик Тим (Австрия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 10).

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