Джокович исправил ошибку судьи, зафиксировавшего аут после удара Зверева

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович совершил джентльменский поступок в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции с пятым сеяным соревнований немцем Александром Зверевым.



Уступая в первом сете со счётом 3:4, теннисист из Германии выполнил подачу. Линейный судья зафиксировал аут. Однако момент оказался спорным, поэтому главному арбитру пришлось спуститься с вышки, чтобы взглянуть на след от мяча. Он также усмотрел аут.



Зверев был абсолютно уверен, что мяч задел линию. Он не согласился с решением судьи и попросил Джоковича подойти и взглянуть на след от удара, что серб и сделал. Первый номер мирового рейтинга подтвердил слова Зверева, сказав, что мяч зацепил линию. После этого судья отменил своё решение и позволил немцу снова подать первым мячом.

Видео этого эпизода выложено в официальном аккаунте ATP в «Твиттере».

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию поединка.