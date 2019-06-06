Хачанов уступил Тиму в матче за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 10-м номером, в четвертьфинальном поединке уступил четвёртой ракетке планеты австрийцу Доминику Тиму – 2:6, 4:6, 2:6.



Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и не создал ни одного брейк-пойнта. На счету Тима 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.



За выход в финал австриец поспорит с победителем поединка между первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем из Сербии и немцем Александром Зверевым (5).



Действующим чемпионом грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале уроженец Манакора обыграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:3, 6:2.