Хачанов уступил Тиму в матче за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 10-м номером, в четвертьфинальном поединке уступил четвёртой ракетке планеты австрийцу Доминику Тиму – 2:6, 4:6, 2:6.
Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и не создал ни одного брейк-пойнта. На счету Тима 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
За выход в финал австриец поспорит с победителем поединка между первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем из Сербии и немцем Александром Зверевым (5).
Действующим чемпионом грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале уроженец Манакора обыграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:3, 6:2.
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