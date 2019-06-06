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Хачанов уступил Тиму в матче за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Хачанов уступил Тиму в матче за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Франции под 10-м номером, в четвертьфинальном поединке уступил четвёртой ракетке планеты австрийцу Доминику Тиму – 2:6, 4:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Хачанов 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и не создал ни одного брейк-пойнта. На счету Тима 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

За выход в финал австриец поспорит с победителем поединка между первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем из Сербии и немцем Александром Зверевым (5).

Действующим чемпионом грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале уроженец Манакора обыграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:3, 6:2.

06 июня 2019 года, четверг. 15:40 МСК
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
Матч окончен
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
3 : 0
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
2 4 2    
               
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