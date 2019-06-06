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Навратилова – о победе 17-летней Анисимовой над Халеп: звезда родилась!

Навратилова – о победе 17-летней Анисимовой над Халеп: звезда родилась!
Теннис / Roland Garros 2019 0

Экс первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась эмоциями от победы 17-летней американской теннисистки Аманды Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над действующей чемпионкой соревнований румынкой Симоной Халеп со счётом 6:2, 6:4.

«Звезда родилась! Аманда Анисимова продемонстрировала невероятную игру. Она совсем немного подсела во втором сете, но в целом продемонстрировала фантастический теннис, играя на самой серьёзной стадии, на которой ей доводилось выступать. У неё отлично шла подача.

Даже если бы Аманда не выиграла сегодня, я всё равно бы сказала, что эта девушка сыграла великолепно. Вот так нужно показывать действующим чемпионкам, играя с ними впервые, что ты принадлежишь к числу сильнейших. Аманде удалось это доказать. Невероятный успех», — приводит слова Навратиловой Tennis Channel.

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17-летняя Аманда обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Халеп и стала самой юной полуфиналисткой «шлемов» с 2007 года.
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