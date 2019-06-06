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Джокович вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Зверева

Джокович вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Зверева
Теннис / Roland Garros 2019 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции над пятым сеяным соревнований немцем Александром Зверевым со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут. Джокович 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Зверева 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

В полуфинальной встрече соперником Джоковича станет посеянный под четвёртым номером австриец Доминик Тим, обыгравший россиянина Карена Хачанова – 6:2, 6:4, 6:2.

Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:3, 6:2.

06 июня 2019 года, четверг. 15:40 МСК
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3 4 5
               
7 6 6    
5 2 2    
               
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