Джокович вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Зверева

Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции над пятым сеяным соревнований немцем Александром Зверевым со счётом 7:5, 6:2, 6:2.



Продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут. Джокович 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Зверева 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.



В полуфинальной встрече соперником Джоковича станет посеянный под четвёртым номером австриец Доминик Тим, обыгравший россиянина Карена Хачанова – 6:2, 6:4, 6:2.



Действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл австрийца Доминика Тима — 6:4, 6:3, 6:2.