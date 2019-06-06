В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют все теннисисты из топ-4 мирового рейтинга

Определились полуфинальные пары Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде. За победу на «Ролан Гаррос» продолжают бороться теннисисты, занимающие места с первого по четвёртое в рейтинге ATP.
Действующий победитель Открытого чемпионата Франции испанец Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, встретится со швейцарцем Роджером Федерером (3). Поединок намечен на завтра, 7 июня. Начало матча – в 13:50 мск.
Первая ракетка планеты серб Новак Джокович поспорит за выход в финал с четвёртым номером мирового рейтинга австрийцем Домиником Тимом. Встреча состоится также завтра и начнётся по окончании поединка Надаля и Федерера. Однако проведению полуфиналов могут помешать неблагоприятные погодные условия, которые ожидаются во французской столице.
Четыре лучших теннисиста выходят в полуфинал турнира «Большого шлема» впервые с 2012 года. Семь лет назад это произошло на Открытом чемпионате Австралии. Причём тройка лучших с тех пор сохранилась в неизменном виде, а четвёртое место тогда занимал британец Энди Маррей.
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