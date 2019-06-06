Тим в четвёртый раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка планеты австриец Доминик Тим, одержавший победу над 10-м сеяным Открытого чемпионата Франции россиянином Кареном Хачановым со счётом 6:2, 6:4, 6:4, неизменно выходит в полуфинал грунтового турнира «Большого шлема» в течение четырёх лет.
В 2016 году австриец добрался до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 2:6, 1:6, 4:6. В следующем розыгрыше Тим остановился в шаге от решающего поединка. Он уступил испанцу Рафаэлю Надалю – 3:6, 4:6, 0:6.
В минувшем году австриец вновь проиграл Надалю, но на сей раз уже в финале. Тиму снова не удалось выиграть ни единого сета – 4:6, 3:6, 2:6.
На нынешнем «Ролан Гаррос» может произойти повторение прошлогоднего финала. Для этого Тиму необходимо обыграть Новака Джоковича, а Надалю – Роджера Федерера.
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