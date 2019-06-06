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Джокович, Надаль и Федерер впервые с 2012 года вместе вышли в полуфинал ТБШ

Джокович, Надаль и Федерер впервые с 2012 года вместе вышли в полуфинал ТБШ
Теннис / Roland Garros 2019 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, идущий следом за ним в рейтинге ATP испанец Рафаэль Надаль и замыкающий топ-3 швейцарец Роджер Федерер впервые за семь лет вместе оказались в полуфинале турнира «Большого шлема».

В последний раз такое происходило на «Ролан Гаррос»—2012. Надаль в том розыгрыше одержал победу, одолев в решающем поединке Джоковича со счётом 6:4, 6:3, 2:6, 7:5. Четвёртым полуфиналистом того турнира был испанец Давид Феррер.

В текущем розыгрыше Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль поспорит за выход в финал с Роджером Федерером, а Новаку Джоковичу предстоит поединок с четвёртой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом. Полуфинальные матчи «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде состоятся завтра, 7 июня.

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