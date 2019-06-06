Зверев: Джокович заслуженно является лучшим теннисистом мира

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Франции под пятым номером, прокомментировал четвертьфинальный поединок, в котором он уступил первой ракетке планеты сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
«Я думаю, что в первом сете у меня сохранялся шанс сломить его сопротивление. Было много брейк-пойнтов. Я действительно думал, что первый сет пойдёт по моему сценарию. Но потом я плохо провёл три гейма. После того как Джокович забирает контроль над игрой, его очень сложно победить. Новак заслуженно является лучшим теннисистом мира», — приводит слова Зверева Tennis.com.
В полуфинале Открытого чемпионата Франции Новак Джокович встретится с австрийцем Домиником Тимом (4), обыгравшим россиянина Карена Хачанова (10) со счётом 6:2, 6:4, 6:2.
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