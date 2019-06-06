Тим: чтобы выиграть турнир «Большого шлема», нужно одолеть 15-кратных чемпионов

Посеянный под четвёртым номером на Открытом чемпионате Франции австрийский теннисист Доминик Тим, одержавший победу над россиянином Кареном Хачановым (10) в четвертьфинальном матче со счётом 6:2, 6:4, 6:4, рассказал о причинах не самого яркого старта турнира, а также поделился мыслями о шансах на трофей.



«Я думаю, что с каждым матчем моя игра становилась всё лучше и лучше. Первые два соперника оказались очень непростыми, поскольку им было нечего терять. С третьего раунда всё стало намного лучше.



Победить на турнире «Большого шлема» невероятно сложно. Это особенно непросто для нас, игроков, которые ещё не завоёвывали этот титул. Если турнир проходит нормально, мы должны одолеть двух игроков, выигрывавших «Большой шлем» 15 и более раз. Думаю, каждый может представить, насколько это сложно», — приводит слова австрийца Tennis.com.



В полуфинале соперником Тима станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший немца Александра Зверева (5) со счётом 7:5, 6:2, 6:2.